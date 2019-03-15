В больницы Тверской области закупили свыше 300 паллиативных кроватей
В 2018 году в Тверской области закупили 344 паллиативные кровати для оказания паллиативной помощи и улучшения качества жизни граждан, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Деньги были выделены из федерального бюджета.
Новые кровати распределили в больницы 23 муниципальных образований региона. Еще 15 коек приобрели для Тверского областного клинического противотуберкулезного диспансера. В этом учреждении также работает отделение паллиативной медицинской помощи.
Кроме того, в 2018 году была приобретена и поставлена новая мебель и в стационары районных больниц.
В общей сложности для медицинских учреждений региона было закуплено 679 функциональных кроватей с механическим и электрическим приводами.
ИСТОЧНИК KP.RU