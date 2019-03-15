2019-03-15T17:19:17+03:00
Здоровье

В больницы Тверской области закупили свыше 300 паллиативных кроватей

Койки распределили среди 23 муниципальных образований
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
В общей сложности для медицинских учреждений региона было закуплено 679 функциональных кроватей с механическим и электрическим приводами.В общей сложности для медицинских учреждений региона было закуплено 679 функциональных кроватей с механическим и электрическим приводами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году в Тверской области закупили 344 паллиативные кровати для оказания паллиативной помощи и улучшения качества жизни граждан, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Деньги были выделены из федерального бюджета.

Новые кровати распределили в больницы 23 муниципальных образований региона. Еще 15 коек приобрели для Тверского областного клинического противотуберкулезного диспансера. В этом учреждении также работает отделение паллиативной медицинской помощи.

Кроме того, в 2018 году была приобретена и поставлена новая мебель и в стационары районных больниц.

В общей сложности для медицинских учреждений региона было закуплено 679 функциональных кроватей с механическим и электрическим приводами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 100 км трасс в Тверской области отремонтируют 2019 году
Четыре года колонии получил виновник смертельной аварии, скрывшийся с места ДТП в Твери
Мошенник в Твери ограбил и избил пожилую женщину
Определены территории, которые благоустроят в 2020 году в Тверской области
На дорогах Тверской области вновь стартует «Контроль трезвости»
Девятилетний мальчик скончался в больнице Тверской области от отравления газом
Мисс и Мистер Политех определены на конкурсе красоты и талантов в Твери
На участке Москва - Тверь задерживаются пригородные поезда
Житель Твери избил маленькую дочку, бывшую жену и тещу
Из храма Тверской области похитили предметы церковного богослужения
Тверские школьники будут осваивать навыки пилотирования
Жителям Твери предлагают обсудить проект стратегии планирования города
В Тверской области автомобилист не закрыл дверь, и лишился денег, и аккумулятора
Тверской муниципальный транспорт готовят к весне
Маршрутчик поторопился, отъезжая от остановки, и зажал дверьми ребенка в Твери
Учение по пресечению террористического акта началось в Тверской области