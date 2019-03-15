Мисс и Мистер Политех определены на конкурсе красоты и талантов в Твери

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-15T16:19:44+03:00

За титулы боролись семь девушек и шестеро юношей

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13 марта на сцене ДК «Пролетарка» Тверской государственный технический университет определил победителей конкурса «Мисс и Мистер Политеха – 2019».

За титулы боролись семь девушек и шестеро юношей. Но победителями, названными Мисс и Мистер Политеха стали, как и положено в конкурсе, только двое: Зинаида Нехаева (магистратура) и Антон Соколов (факультет природопользования и инженерной экологии).

- Финальное шоу открыло дефиле, следом ребята представили видеовизитки и ответили на каверзные вопросы ведущего. Кульминацией финала стали творческие программы конкурсантов. Завершило конкурсную часть еще одно дефиле: девушки предстали в вечерних нарядах, а молодые люди продемонстрировали, насколько мужчину украшает деловой костюм, - сообщается в группе ТГТУ в соцсети.

Жюри определили также Вице-мисс и Вице-мистера Политеха, ими признаны Ангелина Шевцова (факультет международного академического сотрудничества) и Максим Кудристенко(факультет управления и социальных коммуникаций).

ИСТОЧНИК KP.RU