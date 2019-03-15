Мисс и Мистер Политех определены на конкурсе красоты и талантов в Твери
13 марта на сцене ДК «Пролетарка» Тверской государственный технический университет определил победителей конкурса «Мисс и Мистер Политеха – 2019».
За титулы боролись семь девушек и шестеро юношей. Но победителями, названными Мисс и Мистер Политеха стали, как и положено в конкурсе, только двое: Зинаида Нехаева (магистратура) и Антон Соколов (факультет природопользования и инженерной экологии).
- Финальное шоу открыло дефиле, следом ребята представили видеовизитки и ответили на каверзные вопросы ведущего. Кульминацией финала стали творческие программы конкурсантов. Завершило конкурсную часть еще одно дефиле: девушки предстали в вечерних нарядах, а молодые люди продемонстрировали, насколько мужчину украшает деловой костюм, - сообщается в группе ТГТУ в соцсети.
Жюри определили также Вице-мисс и Вице-мистера Политеха, ими признаны Ангелина Шевцова (факультет международного академического сотрудничества) и Максим Кудристенко(факультет управления и социальных коммуникаций).
ИСТОЧНИК KP.RU