2019-03-15T15:47:41+03:00
Общество

На участке Москва - Тверь задерживаются пригородные поезда

Пассажиры могут без доплаты пересесть на скоростные электропоезда
Виктория ФОМИНА
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Поезда приходят с задержкойПоезда приходят с задержкойФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 15 марта, задерживаются пригородные поезда на участке МоскваТверь. Днем на участке Октябрьской железной дороги между станциями Москва Товарная – Химки была обнаружена техническая неисправность.

В связи с этим некоторые поезда были остановлены. Коснулось это скоростного “Сапсана” №766, «Невского экспресса» №748, а также десяти пригородных поездов. Стояли поезда около часа.

В пресс-службе Московско-Тверской ППК сообщили, что билеты в поездах оформляются без сбора, также можно без доплаты пересесть на скоростные электропоезда «Ласточка».

МТППК приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства. В настоящее время делается все возможное для возобновления движения поездов в обычном графике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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