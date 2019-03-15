На участке Москва - Тверь задерживаются пригородные поезда
В пятницу, 15 марта, задерживаются пригородные поезда на участке Москва – Тверь. Днем на участке Октябрьской железной дороги между станциями Москва Товарная – Химки была обнаружена техническая неисправность.
В связи с этим некоторые поезда были остановлены. Коснулось это скоростного “Сапсана” №766, «Невского экспресса» №748, а также десяти пригородных поездов. Стояли поезда около часа.
В пресс-службе Московско-Тверской ППК сообщили, что билеты в поездах оформляются без сбора, также можно без доплаты пересесть на скоростные электропоезда «Ласточка».
МТППК приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства. В настоящее время делается все возможное для возобновления движения поездов в обычном графике.
ИСТОЧНИК KP.RU