Житель Твери избил маленькую дочку, бывшую жену и тещу
Мужчину арестовали на 15 суток
В Твери арестовали мужчину за избиение малолетнего ребенка, бывшей супруги и тещиФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери арестовали мужчину за избиение малолетнего ребенка, бывшей супруги и тещи.
Произошел инцидент 14 сентября 2018 года. В своем доме мужчина ударил ногой по голове маленькую дочь.
В тот же день он поругался с бывшей женой и несколько раз ударил женщину по голове, спине и ногам, а потом стал трепать ее за волосы и выкручивать руки. Далее он схватил стул и им ударил бывшую супругу по спине.
Под горячую руку попала и мать бывшей жены. Ее несколько раз он ударил рукой и ногой.
В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что правонарушитель получил 15 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU