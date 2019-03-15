2019-03-15T15:26:46+03:00
Общество

Житель Твери избил маленькую дочку, бывшую жену и тещу

Мужчину арестовали на 15 суток
Виктория ФОМИНА
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В Твери арестовали мужчину за избиение малолетнего ребенка, бывшей супруги и тещиВ Твери арестовали мужчину за избиение малолетнего ребенка, бывшей супруги и тещиФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери арестовали мужчину за избиение малолетнего ребенка, бывшей супруги и тещи.

Произошел инцидент 14 сентября 2018 года. В своем доме мужчина ударил ногой по голове маленькую дочь.

В тот же день он поругался с бывшей женой и несколько раз ударил женщину по голове, спине и ногам, а потом стал трепать ее за волосы и выкручивать руки. Далее он схватил стул и им ударил бывшую супругу по спине.

Под горячую руку попала и мать бывшей жены. Ее несколько раз он ударил рукой и ногой.

В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что правонарушитель получил 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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