Житель Твери избил маленькую дочку, бывшую жену и тещу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-15T15:26:46+03:00

В Твери арестовали мужчину за избиение малолетнего ребенка, бывшей супруги и тещи Фото: Анна КОЛПАКОВА

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В Твери арестовали мужчину за избиение малолетнего ребенка, бывшей супруги и тещи.

Произошел инцидент 14 сентября 2018 года. В своем доме мужчина ударил ногой по голове маленькую дочь.

В тот же день он поругался с бывшей женой и несколько раз ударил женщину по голове, спине и ногам, а потом стал трепать ее за волосы и выкручивать руки. Далее он схватил стул и им ударил бывшую супругу по спине.

Под горячую руку попала и мать бывшей жены. Ее несколько раз он ударил рукой и ногой.

В пресс-службе Заволжского районного суда сообщили, что правонарушитель получил 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU