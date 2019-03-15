Из храма Тверской области похитили предметы церковного богослужения

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-15T14:37:10+03:00

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Неизвестные обокрали церковь в деревне Прутня Тверской области. 9 марта воры вынесли их храма Воскресения Христова ценные вещи на примерную сумму в 50 тысяч рублей.

Кража произошла в рабочее время. Забрали злоумышленники с алтаря предметы церковного богослужения. Портал «Город Торжок» сообщает, что по мнению настоятеля, украденные предметы не обладают особой культурной или антикварной ценностью, но сам факт хищения нанёс церкви материальный урон.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU