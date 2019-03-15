Жителям Твери предлагают обсудить проект стратегии планирования города

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-15T13:16:16+03:00

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В Твери создан проект Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Этот документ должен стать основным долгосрочным планом, формирующим ключевые приоритеты, цели и задачи муниципалитета.

Разрабатывала проект рабочая группы, в состав которой вошли члены Общественных палат Твери и Тверской области, руководители структурных подразделений администрации Твери, депутаты Тверской городской Думы, представители общественности и бизнес-структур.

Опирались создатели на анкетирование жителей Твери, которое проводилось в январе-феврале 2019 года. Участие в нем приняли более 2 000 человек. Они ответили на актуальные вопросы о проблемах и перспективах развития города, приоритетных задачах муниципалитета и своём видении будущего региональной столицы.

Большинство жителей выбрали «город комфортной жизни» - 83% голосов.

Разработанная стратегия предусматривает шесть стратегических целей, которые связаны с реализуемыми нацпроектами, среди которых рост численности населения Твери до полумиллиона человек, снижение среднего возраста горожан и повышение продолжительности жизни, увеличение до 70% доли спортивных горожан, создание новых образовательных учреждений и полную ликвидацию второй смены в школах.

Также проект подразумевает серьёзный прогресс в отраслях транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Например, износ сетей тепло- и водоснабжения за 16 лет планируется снизить до 20% и 12% соответственно (на сегодняшний день эти показатели превышают 80%).

Запланирован еще рост доли доходов бюджета от налогов на землю и имущества и увеличение инвестиций в основной капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU