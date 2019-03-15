2019-03-15T13:02:51+03:00
Происшествия

В Тверской области автомобилист не закрыл дверь, и лишился денег, и аккумулятора

По подозрению в совершении преступления задержаны два молодых человека
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Задержанные признались в преступленииЗадержанные признались в преступленииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

К полицейским Калининского района Тверской области с заявлением о краже обратился 25-летний житель деревни Старое Брянцево. Потерпевший рассказал, что неизвестные украли из его автомобиля ВИС-2347 аккумуляторы и деньги. Интересно, что автомобиль был припаркован у дома, и не закрыт.

Во время опроса свидителей выяснилось, что местные жители видели возле транспортного средства двух молодых людей. Чуть позже оперативники сумели задержать подозреваемых. Ими оказались двое 18-летних безработных жителей Твери. В отделении полиции молодые люди признались в содеянном. Кроме того выяснилось, что один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24