В Тверской области автомобилист не закрыл дверь, и лишился денег, и аккумулятора

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-15T13:02:51+03:00

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К полицейским Калининского района Тверской области с заявлением о краже обратился 25-летний житель деревни Старое Брянцево. Потерпевший рассказал, что неизвестные украли из его автомобиля ВИС-2347 аккумуляторы и деньги. Интересно, что автомобиль был припаркован у дома, и не закрыт.

Во время опроса свидителей выяснилось, что местные жители видели возле транспортного средства двух молодых людей. Чуть позже оперативники сумели задержать подозреваемых. Ими оказались двое 18-летних безработных жителей Твери. В отделении полиции молодые люди признались в содеянном. Кроме того выяснилось, что один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU