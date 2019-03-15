Маршрутчик поторопился, отъезжая от остановки, и зажал дверьми ребенка в Твери

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-15T12:15:29+03:00

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Следователи СК проверяют информацию о травмировании ребенка в маршрутном такси. 14 марта водитель микроавтобуса, который следовал по маршруту №33к, отъезжая от остановки «Пролетарка», поторопился и закрыл дверь. В этот момент из салона выходил ребенок со своей матерью. В результате ребенка зажало дверью, когда автобус уже начал движение.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Тверской области просит очевидцев произошедшего передать информацию о случившемся по телефону: 89520648911.

ИСТОЧНИК KP.RU