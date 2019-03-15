2019-03-15T11:55:17+03:00
Общество

Учение по пресечению террористического акта началось в Тверской области

Местных жителей просят отнестись с пониманием
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Жителей Тверской области просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствамЖителей Тверской области просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствамФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Вышнем Волочке Тверской области 15 марта проводятся учение по пресечению террористического акта. В учениях задействованы все оперативные службы.

Возле здания бывшего Дома культуры частично перекрыто движение транспорта и закрыта территория.

Жителей Тверской области просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Также в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти.

Предотвращение терактов во многом зависит от бдительности жителей. Телефоны доверия спецслужб: ФСБ – 8 (4822) 77-74-41, МВД – 8 (4822) 32-95-52, МЧС – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маршрутчик поторопился, отъезжая от остановки, и зажал дверьми ребенка в Твери
Колокольню в Калязине отреставрируют и передадут в собственность Тверской области
Маршрутка и легковушка столкнулись в центре Твери
В Твери водитель иномарки сбил на дороге женщину
В Тверской области дорожает капуста, а дешевеет копченая колбаса и вермишель
Один человек погиб при пожаре в бане в Тверской области
Водитель легковушки засмотрелся и "догнал" "УАЗик" в Тверской области
Спасатели измерили толщину льда на водоёмах Тверской области
Два железнодорожных переезда в Тверской области закроют в 2019 году
Три уличных продавца в Твери забыли оплатить административные штрафы
В здании старого автовокзала Твери расположится областной Дворец бракосочетания
В Твери научат плести из бересты
В Твери продолжается расследование убийства мужчины
Безработный рецидивист обокрал строящийся дом в Тверской области
Воинские захоронения и мемориалы в Твери приведут в порядок перед 9 мая
Директор фирмы в Тверской области не захотел платить 18 млн рублей налогов
Женщина в Тверской области убила сына-алкоголика и не смогла с этим жить
Больше 220 звонков поступило на горячую линию о гриппе в Тверской области
Тверские спортсмены заняли призовые места на чемпионате ЦФО по игре в дартс
Тверская область готовится пережить половодье
Легковушка уронила бетонный столб на набережной реки Лазури в Твери