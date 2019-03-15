Учение по пресечению террористического акта началось в Тверской области
Местных жителей просят отнестись с пониманием
Жителей Тверской области просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствамФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Вышнем Волочке Тверской области 15 марта проводятся учение по пресечению террористического акта. В учениях задействованы все оперативные службы.
Возле здания бывшего Дома культуры частично перекрыто движение транспорта и закрыта территория.
Жителей Тверской области просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Также в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти.
Предотвращение терактов во многом зависит от бдительности жителей. Телефоны доверия спецслужб: ФСБ – 8 (4822) 77-74-41, МВД – 8 (4822) 32-95-52, МЧС – 8 (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU