Учение по пресечению террористического акта началось в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-15T11:55:17+03:00

Жителей Тверской области просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Вышнем Волочке Тверской области 15 марта проводятся учение по пресечению террористического акта. В учениях задействованы все оперативные службы.

Возле здания бывшего Дома культуры частично перекрыто движение транспорта и закрыта территория.

Жителей Тверской области просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Также в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти.

Предотвращение терактов во многом зависит от бдительности жителей. Телефоны доверия спецслужб: ФСБ – 8 (4822) 77-74-41, МВД – 8 (4822) 32-95-52, МЧС – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU