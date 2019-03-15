Колокольню в Калязине отреставрируют и передадут в собственность Тверской области

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-15T11:32:16+03:00

В настоящее время идёт передача сооружения в областную собственность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Колокольню Николаевского собора в Калязине Тверской области планируют привести в порядок. 14 марта губернатор Игорь Руденя провёл в региональном правительстве совещание, посвящённое реставрации объектов культурного наследия в регионе

Колокольня Николаевского собора является одним из самых известных туристических объектов Верхневолжья.

Проектно-сметная документация на проведение реставрации объекта уже разработана. В настоящее время идёт передача сооружения в областную собственность. Процесс планируют завершить до 1 мая.

В областном правительстве сообщили, что отреставрирован будет внешний вид архитектурного памятника, сделана подсветка и установлены часы.

ИСТОЧНИК KP.RU