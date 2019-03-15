Колокольню в Калязине отреставрируют и передадут в собственность Тверской области
Колокольню Николаевского собора в Калязине Тверской области планируют привести в порядок. 14 марта губернатор Игорь Руденя провёл в региональном правительстве совещание, посвящённое реставрации объектов культурного наследия в регионе
Колокольня Николаевского собора является одним из самых известных туристических объектов Верхневолжья.
Проектно-сметная документация на проведение реставрации объекта уже разработана. В настоящее время идёт передача сооружения в областную собственность. Процесс планируют завершить до 1 мая.
В областном правительстве сообщили, что отреставрирован будет внешний вид архитектурного памятника, сделана подсветка и установлены часы.
ИСТОЧНИК KP.RU