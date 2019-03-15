2019-03-15T11:09:12+03:00
Происшествия

Маршрутка и легковушка столкнулись в центре Твери

Авария произошло в утренний час пик
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
В центре Твери произошла авария Фото: vk.com/”Подслушано у водителей. Тверь/Наталья ШелестВ центре Твери произошла авария Фото: vk.com/”Подслушано у водителей. Тверь/Наталья Шелест
Изменить размер текста:

В Твери около 09:30 в пятницу, 15 марта маршрутное такси столкнулось с легковушкой. Авария произошла возле дома №9 на Тверском проспекте.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля “Toyota Camry” ехал в сторону улицы Новоторжской. Он выехал на трамвайные пути для разворота. Там он столкнулся с микроавтобусом “Mercedes Sprinter”, который двигался по трамвайным путям в сторону моста. В автобусе было много пассажиров, но о пострадавших пока не сообщается.

От удара маршрутку выбросило на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маршрутчик поторопился, отъезжая от остановки, и зажал дверьми ребенка в Твери
Учение по пресечению террористического акта началось в Тверской области
Колокольню в Калязине отреставрируют и передадут в собственность Тверской области
В Твери водитель иномарки сбил на дороге женщину
В Тверской области дорожает капуста, а дешевеет копченая колбаса и вермишель
Один человек погиб при пожаре в бане в Тверской области
Водитель легковушки засмотрелся и "догнал" "УАЗик" в Тверской области
Спасатели измерили толщину льда на водоёмах Тверской области
Два железнодорожных переезда в Тверской области закроют в 2019 году
Три уличных продавца в Твери забыли оплатить административные штрафы
В здании старого автовокзала Твери расположится областной Дворец бракосочетания
В Твери научат плести из бересты
В Твери продолжается расследование убийства мужчины
Безработный рецидивист обокрал строящийся дом в Тверской области
Воинские захоронения и мемориалы в Твери приведут в порядок перед 9 мая
Директор фирмы в Тверской области не захотел платить 18 млн рублей налогов
Женщина в Тверской области убила сына-алкоголика и не смогла с этим жить
Больше 220 звонков поступило на горячую линию о гриппе в Тверской области
Тверские спортсмены заняли призовые места на чемпионате ЦФО по игре в дартс
Тверская область готовится пережить половодье
Легковушка уронила бетонный столб на набережной реки Лазури в Твери