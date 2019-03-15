Маршрутка и легковушка столкнулись в центре Твери

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-15T11:09:12+03:00

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В Твери около 09:30 в пятницу, 15 марта маршрутное такси столкнулось с легковушкой. Авария произошла возле дома №9 на Тверском проспекте.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля “Toyota Camry” ехал в сторону улицы Новоторжской. Он выехал на трамвайные пути для разворота. Там он столкнулся с микроавтобусом “Mercedes Sprinter”, который двигался по трамвайным путям в сторону моста. В автобусе было много пассажиров, но о пострадавших пока не сообщается.

От удара маршрутку выбросило на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU