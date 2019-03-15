Маршрутка и легковушка столкнулись в центре Твери
Авария произошло в утренний час пик
В центре Твери произошла авария Фото: vk.com/”Подслушано у водителей. Тверь/Наталья Шелест
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В Твери около 09:30 в пятницу, 15 марта маршрутное такси столкнулось с легковушкой. Авария произошла возле дома №9 на Тверском проспекте.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля “Toyota Camry” ехал в сторону улицы Новоторжской. Он выехал на трамвайные пути для разворота. Там он столкнулся с микроавтобусом “Mercedes Sprinter”, который двигался по трамвайным путям в сторону моста. В автобусе было много пассажиров, но о пострадавших пока не сообщается.
От удара маршрутку выбросило на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU