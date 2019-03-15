В Твери водитель иномарки сбил на дороге женщину

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-15T11:02:53+03:00

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В четверг, 14 марта, на улице Комнитерна в районе дома №18, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 51-летняя женщина. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 16:00.

Полицейские выяснили, что 26-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая шла по дороге, хотя рядом был тротуар.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшей медики оказали помощь на месте ДТП и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU