В Твери водитель иномарки сбил на дороге женщину
Потерпевшая не получила серьезных травм
Медики оказали женщине помощь и отпустили домойФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 14 марта, на улице Комнитерна в районе дома №18, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 51-летняя женщина. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 16:00.
Полицейские выяснили, что 26-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая шла по дороге, хотя рядом был тротуар.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшей медики оказали помощь на месте ДТП и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU