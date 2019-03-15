В Тверской области дорожает капуста, а дешевеет копченая колбаса и вермишель

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-15T10:46:12+03:00

Опубликованы очередные итоги недели по мониторингу цен на продукты

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Тверьстат поделился итогами недельного мониторинга по изменению средних потребительских цен в Тверской области. На минувшей неделе сильнее всего подорожала капуста (+6,7%). Также среди плодоовощной продукции отмечено повышение стоимости картошки (+1,7%) и моркови (+1,4%).

По 2,2% прибавили свинина и баранина (кроме бескостного мяса). Дорожает в регионе маргарин, молоко, подсолнечное масло, соль, пшено, творог, макароны – продукты стали дороже на 1-1,5%.

Больше всего сбросила цену на минувшей неделе вермишель (-5,6%). На 2% стала дешевле копченая колбаса, на 1,6% - мука. Менее 1% «сбросили» печенье, конфеты, сахарный песок, рис, лук и яблоки.

ИСТОЧНИК KP.RU