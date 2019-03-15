Один человек погиб при пожаре в бане в Тверской области
Причина пожара устанавливается
Баня сгорела полностью Фото: УМЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Максатихе Тверской области в ночь на 14 марта загорелась баня. Сообщение о пожаре на пульт дежурному поступило в 23:23. На место происшествия выехали шесть человек на двух машинах из отделения пожарно-спасательной части №39.
В 00:09 спасатели объявили локализацию пожара, а в 01:05 его полностью потушили. За это время огонь успел полностью уничтожить баню на улице Красноармейская огонь уничтожил полностью.
В УМЧС России по Тверской области сообщили, что причина возгорания еще устанавливается. В 02:49 при разборе места пожара был обнаружен погибший, предположительно мужчина, друг хозяина.
ИСТОЧНИК KP.RU