Один человек погиб при пожаре в бане в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-15T10:02:04+03:00

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В Максатихе Тверской области в ночь на 14 марта загорелась баня. Сообщение о пожаре на пульт дежурному поступило в 23:23. На место происшествия выехали шесть человек на двух машинах из отделения пожарно-спасательной части №39.

В 00:09 спасатели объявили локализацию пожара, а в 01:05 его полностью потушили. За это время огонь успел полностью уничтожить баню на улице Красноармейская огонь уничтожил полностью.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что причина возгорания еще устанавливается. В 02:49 при разборе места пожара был обнаружен погибший, предположительно мужчина, друг хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU