Водитель легковушки засмотрелся и "догнал" "УАЗик" в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-15T09:41:32+03:00

Авария произошла в светлое время суток Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери 14 марта в 08:40 на 52 километре автодороги «Тверь- Рождествено- 1е Мая-Ильинское» Конаковского района столкнулись два автомобиля.

Дорогу, которая имеет по одной полосе движения в каждом направлении, не поделили “Дэу Нексия” и “УАЗ 315195”.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 61-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и “догнал” движущейся впереди “УАЗик”, за рулем которого был 56-летний мужчина. авария произошла, когда на улице уже было светло.

В результате травмы получила 77-летняя пассажирка “Дэу”. Она ехала на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Женщина обратилась в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU