Водитель легковушки засмотрелся и "догнал" "УАЗик" в Тверской области
В Твери 14 марта в 08:40 на 52 километре автодороги «Тверь- Рождествено- 1е Мая-Ильинское» Конаковского района столкнулись два автомобиля.
Дорогу, которая имеет по одной полосе движения в каждом направлении, не поделили “Дэу Нексия” и “УАЗ 315195”.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 61-летний водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и “догнал” движущейся впереди “УАЗик”, за рулем которого был 56-летний мужчина. авария произошла, когда на улице уже было светло.
В результате травмы получила 77-летняя пассажирка “Дэу”. Она ехала на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Женщина обратилась в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU