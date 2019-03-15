2019-03-15T09:13:28+03:00
Общество

Спасатели измерили толщину льда на водоёмах Тверской области

По рекам ходить уже опасно для жизни
Виктория ФОМИНА
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Выходить на лед уже становится опасноВыходить на лед уже становится опасноФото: Павел МАРТИНЧИК
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С каждым днем лед на водоемах Тверской области становится все более тонким. Выходить на него уже опасно, несмотря на временное понижение дневной температуры воздуха.

По данным УМЧС России по Тверской области, самый тонкий лед на Волге в областном центре. Например, у здания Речного вокзала его толщина уже менее одного сантиметра. До 10 сантиметров лед на реках Ламь, Чёрная, Сёбла в Весьегонском районе, на реке Цна и Цнинском канале в Вышнем Волочке, а также на Волге в Калязинском и Кимрском районах. Местами уже образуются промоины.

Более 40 сантиметров еще сохранился лед в водоемах (в основном озера) Пеновского, Селижаровского районах, а также местами в Бологовском и Вышневолоцком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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