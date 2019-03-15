2019-03-15T08:42:23+03:00
Общество

Два железнодорожных переезда в Тверской области закроют в 2019 году

Речь идет об остановке в Чуприяновке и перегоне в Западной Двине
Виктория ФОМИНА
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Далеко не все водители проявляют внимательность на железнодорожных переездах и соблюдают правила дорожного движенияДалеко не все водители проявляют внимательность на железнодорожных переездах и соблюдают правила дорожного движенияФото: Анатолий ЯКИМОВ
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В Тверской области в 2019 году закроют проезд через два железнодорожных переезда. Перекрыто движение транспорта будет на остановочном пункте в Чуприяновке и на перегоне Замошье в Западной Двине (в Чуприяновке переезд будет закрыт после открытия тоннеля).

Решение было принято для снижения числа аварий. Эти переезды уже редко используются, а автомобилисты выбирают альтернативные способы проезда.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, что в 2018 году в границах Октябрьской железной было закрыто пять железнодорожных переездов, а еще годом ранее – 15.

Статистика показывает, что далеко не все водители проявляют внимательность на железнодорожных переездах и соблюдают правила дорожного движения. Поэтому железнодорожники продолжаются проводить различные акции. Только за два два месяца 2019 года прошло 70 бесед с водителями, было распространено 1000 памяток с правилами безопасного пересечения железнодорожных переездов и даже прошла необычная профилактическая акция «Будь внимателен на железнодорожном переезде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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