Три уличных продавца в Твери забыли оплатить административные штрафы

СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-15T08:22:38+03:00

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В Твери 13 и 14 марта прошли очередные рейды по объектам уличной торговки. Проверяли сотрудники администрации города и судебные приставы уличных продавцов в Центральном и Заволжском районах.

В администрации Твери сообщили, что нашли специалисты троих нарушителей, которые задолжали оплату административных штрафов.

У продавца, который организовал торговлю очками у дома №2 по Волоколамскому проспекту, сумма неуплаченных штрафов составила 12 тысяч рублей. Еще шесть тысяч рублей должен продавец, торгующий текстильными изделиями у дома № 86 по проспекту Чайковского. А владелец нелегальной торговой точки у дома №134 по улице Горького не выплатил свыше 200 тысяч рублей.

Во всех трёх случаях на реализуемый товар был наложен арест. Забрать вещи продавцы смогут только после погашения задолженности. В противном случае арестованный товар будет реализован.

ИСТОЧНИК KP.RU