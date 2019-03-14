В Твери научат плести из бересты

СЕГОДНЯ 22:24 2019-03-14T22:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

16 марта, в субботу, в Детском музейной центре Тверского государственного объединенного музея пройдет мастер-класс по плетению из бересты.

Это уже не первая подобная встреча в ДМЦ. На этот раз юные и взрослые гости смогут сделать подставку под горячее.

Мастер - Александр Анатольевич Гаврилов. С его работами можно было познакомиться на выставках в Берново, Василёво, в музее им. Лизы Чайкиной и в библиотеке имени Горького.

С собой необходимо принести 4 бельевых прищепки для крепления изделия.

Стоимость рабочего места - 200 руб.

Адрес: ул. Советская, 3.

Начало в 15.00.

Справки и запись по телефону: 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU