В Твери научат плести из бересты
На мастер-класс необходимо записаться
Освоить плетение из бересты поможет мастер Александр Анатольевич Гаврилов. Фото: ДМЦ
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16 марта, в субботу, в Детском музейной центре Тверского государственного объединенного музея пройдет мастер-класс по плетению из бересты.
Это уже не первая подобная встреча в ДМЦ. На этот раз юные и взрослые гости смогут сделать подставку под горячее.
Мастер - Александр Анатольевич Гаврилов. С его работами можно было познакомиться на выставках в Берново, Василёво, в музее им. Лизы Чайкиной и в библиотеке имени Горького.
С собой необходимо принести 4 бельевых прищепки для крепления изделия.
Стоимость рабочего места - 200 руб.
Адрес: ул. Советская, 3.
Начало в 15.00.
Справки и запись по телефону: 45-71-76.
ИСТОЧНИК KP.RU