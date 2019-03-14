2019-03-14T22:15:11+03:00
Происшествия

В Твери продолжается расследование убийства мужчины

Подозреваемый заключен под стражу
Ирина ТАРАСОВА
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Подозреваемый задержан. Фото: СУ СК России по Тверской областиПодозреваемый задержан. Фото: СУ СК России по Тверской области
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В Твери расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве знакомого. Делом занимается Заволжский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК Российской Федерации по Тверской области.

Следствием было установлено, что 9 марта этого года мужчина вечером находился в своей квартире со знакомым. Однако в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений к последнему стал наносить ему удары ножом в голову, шею и разные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщается на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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