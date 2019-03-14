Безработный рецидивист обокрал строящийся дом в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:30 2019-03-14T19:30:07+03:00

Похитил он стройматериалы и электроинструменты

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В Тверской области ограбили строящуюся дачу 34-летнего москвича. Мужчина рассказал полицейским, что в его отсутствие вор похитили стройматериалы и электроинструменты на сумму более 30 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователем и участковым уполномоченным полиции опросили свидетелей произошедшего и обследовали места возможного сбыта краденого. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый, безработный 27-летний житель Ржева.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что подозреваемый задержан. В содеянном он сознался и вернул часть похищенного имущества владельцу.

За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии. Оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU