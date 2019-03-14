2019-03-14T18:42:05+03:00
Общество

Воинские захоронения и мемориалы в Твери приведут в порядок перед 9 мая

На некоторых территориях запланированы комплексные работы
Виктория ФОМИНА
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На всех мемориал, где в этом есть необходимость, будет сделан косметический ремонтНа всех мемориал, где в этом есть необходимость, будет сделан косметический ремонтФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери перед торжественными мероприятиями на 9 мая идет мониторинг состояния воинских захоронений после зимы. Обследование памятников проводят районные администрации. На всех мемориал, где в этом есть необходимость, будет сделан косметический ремонт.

Всего в порядок планируется привести 27 памятников. Например, одно из крупнейших воинское захоронений – Волынское. Здесь покоятся 1409 солдат и офицеров. В последние годы здесь проводился только косметический ремонт к Дню Победы, и сейчас мемориал нуждается в комплексных работах. В этом году хотят отремонтировать центральную часть и постаменты, а также укрепить гранитные плиты, заменить изношенные материалы на новые.

Также из-за перепадов температур на Смоленском воинском захоронении периодически отходят гранитные плиты. В этом году решить эту проблему намерены с помощью другого способа крепления.

В администрации Твери напомнили, что в 201 году на приведение в порядок памятников павшим воинам из бюджета региона направят более 3,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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