Воинские захоронения и мемориалы в Твери приведут в порядок перед 9 мая

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-14T18:42:05+03:00

На всех мемориал, где в этом есть необходимость, будет сделан косметический ремонт Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В Твери перед торжественными мероприятиями на 9 мая идет мониторинг состояния воинских захоронений после зимы. Обследование памятников проводят районные администрации. На всех мемориал, где в этом есть необходимость, будет сделан косметический ремонт.

Всего в порядок планируется привести 27 памятников. Например, одно из крупнейших воинское захоронений – Волынское. Здесь покоятся 1409 солдат и офицеров. В последние годы здесь проводился только косметический ремонт к Дню Победы, и сейчас мемориал нуждается в комплексных работах. В этом году хотят отремонтировать центральную часть и постаменты, а также укрепить гранитные плиты, заменить изношенные материалы на новые.

Также из-за перепадов температур на Смоленском воинском захоронении периодически отходят гранитные плиты. В этом году решить эту проблему намерены с помощью другого способа крепления.

В администрации Твери напомнили, что в 201 году на приведение в порядок памятников павшим воинам из бюджета региона направят более 3,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU