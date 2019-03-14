Больше 220 звонков поступило на горячую линию о гриппе в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-14T17:16:40+03:00

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Региональным управлением Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Тверской области с 19 февраля по 10 марта проводилась тематическая горячая линия по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сегодня ведомство отчиталась об итогах акции.

На горячую линию поступило 221 обращение, более 43% из которых составили вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ, клинической картине, возможностях сдать анализы на грипп. Позвонившие также интересовались, куда обращаться при первых признаках респираторных заболеваний, спрашивали об условиях карантина в школах и детских садах, задавали вопросы о получении медицинской помощи. По всем обращениям специалистами были даны подробные консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU