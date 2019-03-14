Тверская область готовится пережить половодье

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-14T16:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области идёт подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья - сообщает региональное правительство. В 2019 году в проведении профилактических противопаводковых мероприятий на территории региона задействованы почти 8,5 тысячи специалистов, 2260 единиц техники.

В Западной Двине состоялись учения по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций при участии руководителя Главного управления МЧС по Тверской области Арсена Григоряна, специалистов МЧС, МВД, Единой дежурно-диспетчерской службы района и отдела по делам ГО и ЧС, дорожных и коммунальных организаций города. Прошёл смотр готовности сил и средств муниципального звена государственной системы реагирования к весеннему половодью, отработан ряд практических мероприятий.

Риск подтопления в регионе существует не только в Западной Двине, но и в Андреаполе, Белом, Нелидово, Осташкове, Торопце, посёлках Жарковском, Максатихе и Пено, а также четырех садоводческих товариществах в Калининском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU