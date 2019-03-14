Легковушка уронила бетонный столб на набережной реки Лазури в Твери
Мачта освещения не выдержала удара и упала на дорогу
Автомобиль свалил столб Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Наталья Божукова
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В Твери 14 марта около 14:30 автомобиль «Volkswagen Golf» врезался в мачту уличного освещения. Произошло дорожно-транспортное происшествие на набережной реки Лазури недалеко от выезда с территории гипермаркета «Лента».
Столб, в который влетела легковушку, был установлен посреди разделительной полосы. После удара он упал на проезжую часть скоростной дороги, перекрыв проезд. У автомобиля
Движение по набережной после аварии оказалось частично заблокировано в сторону улицы Орджоникидзе. Водителям приходилось объезжать упавшую мачту и разбросанные по дороге осколки.
ИСТОЧНИК KP.RU