2019-03-14T16:24:24+03:00
Происшествия

Легковушка уронила бетонный столб на набережной реки Лазури в Твери

Мачта освещения не выдержала удара и упала на дорогу
Виктория ФОМИНА
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Автомобиль свалил столб Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Наталья БожуковаАвтомобиль свалил столб Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Наталья Божукова
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В Твери 14 марта около 14:30 автомобиль «Volkswagen Golf» врезался в мачту уличного освещения. Произошло дорожно-транспортное происшествие на набережной реки Лазури недалеко от выезда с территории гипермаркета «Лента».

Столб, в который влетела легковушку, был установлен посреди разделительной полосы. После удара он упал на проезжую часть скоростной дороги, перекрыв проезд. У автомобиля

Движение по набережной после аварии оказалось частично заблокировано в сторону улицы Орджоникидзе. Водителям приходилось объезжать упавшую мачту и разбросанные по дороге осколки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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