Легковушка уронила бетонный столб на набережной реки Лазури в Твери

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-14T16:24:24+03:00

Мачта освещения не выдержала удара и упала на дорогу

Изменить размер текста: A A

В Твери 14 марта около 14:30 автомобиль «Volkswagen Golf» врезался в мачту уличного освещения. Произошло дорожно-транспортное происшествие на набережной реки Лазури недалеко от выезда с территории гипермаркета «Лента».

Столб, в который влетела легковушку, был установлен посреди разделительной полосы. После удара он упал на проезжую часть скоростной дороги, перекрыв проезд. У автомобиля

Движение по набережной после аварии оказалось частично заблокировано в сторону улицы Орджоникидзе. Водителям приходилось объезжать упавшую мачту и разбросанные по дороге осколки.

ИСТОЧНИК KP.RU