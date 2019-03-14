Полицейские нашли у жительницы Тверской области более 200 граммов наркотиков

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-14T16:05:21+03:00

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы

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Входе реализации акции «Сообщи, где торгуют смертью!», полицейские Тверской области обнаружили у 44-летней жительницы Рамешек более 200 граммов растительных наркотиков. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, а сама она задержана.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские Тверской области просят сообщать любую информацию, связанную с совершением преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств по телефонам: 522-600, 422-310, 102. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU