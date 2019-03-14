Востребованы в Тверской области работники сфер производства, здравоохранения, строительства и транспорта

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-14T15:45:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области доступно 10,9 тысяч вакансий. Причем почти шесть тысяч из них – рабочие специальности. Также востребованы в регионе сотрудники сфер производства, здравоохранения, строительства, транспорта и других.

По данным на начало марта в органах службы занятости зарегистрировано 5,4 тысячи безработных граждан.

В начале 2019 года органами службы занятости подобрали работу для более 2,3 тысячи человек, ещё 100 граждан получили временное трудоустройство на общественные работы. К профобучению при поддержке службы занятости приступил 431 житель региона, а также 71 женщина во время отпуска по уходу за ребёнком.

14 бывших безработных в этом году зарегистрировали собственное дело. Для сравнения – в 2018 году предпринимателя стали 220 безработных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU