2019-03-14T15:12:12+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» напоминает о запрете сброса талых вод в колодцы

Во время паводка нагрузка на городскую систему водоотведения существенно возрастает за счет естественного притока поверхностных вод через грунт.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Сброс талых вод в систему водоотведения ЗАПРЕЩЕН!Сброс талых вод в систему водоотведения ЗАПРЕЩЕН!
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Принудительный сброс талых вод в канализационные колодцы увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций, подтопления территорий сточными водами. Кроме того, талые воды создают дополнительный приток загрязнений, что приводит к засорам и нарушению режима работы канализационных станций.

Чтобы обеспечить надежное водоотведение в этот период, специалисты ООО «Тверь Водоканал» провели проверку технического состояния оборудования, сетей, сооружений, материалов и инструментов, подготовили источники резервного электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы насосов. Кроме того, подготовлены передвижные откачивающие средства, спецтехника и автотранспорт, сформирован запас материалов для оперативных действий по предотвращению подтоплений. На очистных сооружениях ведется постоянный контроль за объемом сточных вод.

При этом, согласно «Правилам холодного водоснабжения и водоотведения в РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013, прием поверхностных сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения разрешается при наличии технической возможности. Городская система канализации Твери по проекту не предназначена для сбора талых вод - в ней не предусмотрены мощности для их перекачки и очистки.

«Тверь Водоканал» напоминает о запрете на сброс талых вод в систему водоотведения и обращает внимание, что в период паводка со стороны предприятия будет усилен контроль над несанкционированным использованием канализационных колодцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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