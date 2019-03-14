2019-03-14T15:01:34+03:00
Происшествия

Мужчину из Тверской области осудили за хранение наркосодержащих растений

Гособвинение поддержала прокуратура Западнодвинского района
Виктория ФОМИНА
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Приговор еще в законную силу не вступилПриговор еще в законную силу не вступилФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области осудили местного жителя по уголовному делу о незаконном приобретении, перевозки и хранении для личного потребления без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства.

В судебном заседании было установлено, что в лесу мужчина нашел части наркосодержащих дикорастущих растений – коноплю и грибы. Собрал он в итоге 13 кустов весом (в высушенном состоянии) 2 332 грамма и еще 72 грамма грибов. Запрещенные вещества он перевёз на своем личном автомобиле и незаконно хранил дома.

Все наркосодержащие растения изъяли сотрудники полиции.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчину суд признал виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в исправительной колонии общего режима. Приговор еще в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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