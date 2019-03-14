Надежда Афонина ушла с поста начальника Управления образования Твери
Ведомство возглавит Владимир Моргось, но пока только как «врио»
Надежда Афонина Фото: Управление образования администрации города Твери
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14 марта стало известно о кадровых перестановках в Управлении образования Твери. Надежда Александровна Афонина покинула свой пост начальника ведомства. Руководила управлением она долгие годы. Теперь ее место займет Владимир Моргось, но пока с приставкой «временно исполняющий обязанности».
Ранее Владимир был заместителем начальника Управления образования.
Напомним, что в начале марта по собственному желанию ушла замглавы администрации Твери Любовь Огиенко. Ее должность заняла глава администрации Московского района Людмила Хоменко.
ИСТОЧНИК KP.RU