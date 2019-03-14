Автоинспекторы остановили в Тверской области пьяного водителя автобуса, который вез детей
Инспекторы ДПС составили в отношении мужчины административный материал
Автоинспекторы остановили пьяного водителя автобуса Фото: УГИБДД России по городе Бежецк
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В Бежецке Тверской области 13 марта экипажем ДПС остановил пьяного водителя. 65-летний мужчина ехал за рулем автобуса из Реабилитационного центра для детей и подростков. В салоне транспортного средства было три несовершеннолетних ребенка.
Проверяя документы водителя, автоинспектор почувствовал, что от мужчины пахнет алкоголем. Водитель прошел медицинское освидетельствование. Алкотестер показал результат 0,242 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе.
В УГИБДД по городу Бежецк сообщили, что водитель пояснил инспекторам, что перед поездкой выпил портвейн в гараже. В его отношении был составлен административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU