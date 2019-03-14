Автоинспекторы остановили в Тверской области пьяного водителя автобуса, который вез детей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-14T13:32:27+03:00

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В Бежецке Тверской области 13 марта экипажем ДПС остановил пьяного водителя. 65-летний мужчина ехал за рулем автобуса из Реабилитационного центра для детей и подростков. В салоне транспортного средства было три несовершеннолетних ребенка.

Проверяя документы водителя, автоинспектор почувствовал, что от мужчины пахнет алкоголем. Водитель прошел медицинское освидетельствование. Алкотестер показал результат 0,242 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе.

В УГИБДД по городу Бежецк сообщили, что водитель пояснил инспекторам, что перед поездкой выпил портвейн в гараже. В его отношении был составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU