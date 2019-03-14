У жителей Твери спросят, действительно ли им нужен пешеходный мост у Морозовского городка
Судьба пешеходного моста через железнодорожные пути в районе Морозовского городка Твери до сих пор не решена. Через мост, который связывает Пролетарский район и Залинейный микрорайон, каждый день дошколят водят в детский сад, учеников - в школу, а взрослые спешат на работу. Ближайшая остановка маршруток также находится по другую сторону моста.
На днях в администрации Твери прошло совещание, посвященное судьбе данного пешеходного сооружения. В обсуждении приняли участие представители региональной власти и Тверской городской Думы.
Напомним, в прошлом году стало известно, что РЖД планирует пешеходный мост снести и построить новый переход, но совсем в другой части района. Местные жители стали собирать подписи, против сноса моста.
Переход, построенный в 1950 году, требует ремонта. Необходимо заметить пролётные строения и опоры. Даже в случае сохранения конструкции, необходимо будет сделать ремонт.
Заместитель председателя Тверской городской думы Алексей Арсеньев по итогам совещания сообщил, что было принято решение проанализировать мнение жителей по вопросу сохранения перехода в данном месте. Только после этого к вопросу вернутся региональные и городские власти.
ИСТОЧНИК KP.RU