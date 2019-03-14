Руководителя управляющей компании оштрафовали за плохую уборку крыш от снега в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-14T12:49:49+03:00

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В Тверской области некоторые управляющие компании надлежащим образом выполняют свои обязанности. Прокуратура Кашинского района проверила исполнение законодательства в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Нарушения были выявлены в доме №15 по улице Краснознаменская Кашина. Сотрудники управляющей компании, которая содержит данный дом, зимой не расчищали крышу от снега. Наледь создала угрозу жизни и здоровью жильцов.

В отношении генерального директора общества было возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU