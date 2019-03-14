2019-03-14T12:35:20+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области нашла нарушения в деятельности транспортных компаний

В отношении должностных лиц возбуждены административные дела
Альберт БОЙКОВ
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Нарушения обнаружила региональная прокуратураНарушения обнаружила региональная прокуратура
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В Нелидовском районе Тверской области сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности трех транспортных компаний. Выяснилось, что работники организаций, которые занимаются в том числе и перевозкой детей, нарушают целый ряд правил.

Путевые листы заполняются ненадлежащим образом, специальные инструктажи с водителями не проводятся, стоянка транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, не соответствует требованиям закона.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 12.31.1 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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