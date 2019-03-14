Состязания по быстрой и правильной сборке кубика Рубика прошли в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-14T12:02:03+03:00

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В Тверской области 13 марта состоялся финал Первого межмуниципального турнира по «Спидкубингу». Это турнир, смысл которого заключается в сборке кубика Рубика на скорость и по определенным правилам.

Финал состязаний проходил в школе в деревне Мокшино. Участвовали в нем 19 ребят (три девочки и 16 мальчиков) в двух возрастных категориях: с 1 по 5 класс и с 5 по 11 класс.

В областном Минобразования сообщили, что победу в младшей возрастной группе одержал четвероклассник из Завидово, а в старшей – пятиклассник Новозавидовской школы.

Организаторы считают, что интеллектуальное занятие, построенное на использовании алгоритмов сборки, развивает креативное и логическое мышление у детей, а также способствует развитию математических способностей.

На сегодняшний день рекорд по сборке кубика Рубика – 3,47 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU