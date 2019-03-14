2019-03-14T12:02:03+03:00
Общество

Состязания по быстрой и правильной сборке кубика Рубика прошли в Тверской области

Чемпионов выбрали на финальной битве в Конаковском районе
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Кубики были разных видов Фото: Минобразования Тверской областиКубики были разных видов Фото: Минобразования Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области 13 марта состоялся финал Первого межмуниципального турнира по «Спидкубингу». Это турнир, смысл которого заключается в сборке кубика Рубика на скорость и по определенным правилам.

Финал состязаний проходил в школе в деревне Мокшино. Участвовали в нем 19 ребят (три девочки и 16 мальчиков) в двух возрастных категориях: с 1 по 5 класс и с 5 по 11 класс.

В областном Минобразования сообщили, что победу в младшей возрастной группе одержал четвероклассник из Завидово, а в старшей – пятиклассник Новозавидовской школы.

Организаторы считают, что интеллектуальное занятие, построенное на использовании алгоритмов сборки, развивает креативное и логическое мышление у детей, а также способствует развитию математических способностей.

На сегодняшний день рекорд по сборке кубика Рубика – 3,47 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
На год лишен прав водитель фуры снесший шлагбуам в Тверской области
Лесбиянки и гомосексуалисты со всей России хотят устроить игры в Тверской области
Ночью под Тверью загорелась пилорама
Подробности массовой аварии на трассе М-10 в Тверской области: водитель легковушки отвлекся и врезался в "Газель"
Пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Твери отметят концертом, флешмобами и розыгрышем путевки
Более 100 млн рублей направят дополнительно на завершение строительства детской поликлиники в Твери
Больше всего в Тверской области зарабатывают работники сферы обрабатывающего производства, энергетики и страховщики
Новый вертолёт Ми-8 для санитарной авиации поступил в Тверскую область
XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха пройдет в Твери