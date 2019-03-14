Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-14T11:31:07+03:00

Машина съехала с дороги и перевернулась

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В Нелидовском районе Тверской области утром 14 марта произошла авария. Возле деревни Шейкино на 165 километре автодороги Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово водитель легкового автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете.

В УГИБДД по Тверской области уточнили, что автомобиль «Nissan Note» перевернулась на крышу.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался водитель.

Подробности случившегося устанавливаются. Рассматриваются разные причины потери управления над автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU