Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Машина съехала с дороги и перевернулась
Авария произошла в Нелидовском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нелидовском районе Тверской области утром 14 марта произошла авария. Возле деревни Шейкино на 165 километре автодороги Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово водитель легкового автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете.
В УГИБДД по Тверской области уточнили, что автомобиль «Nissan Note» перевернулась на крышу.
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался водитель.
Подробности случившегося устанавливаются. Рассматриваются разные причины потери управления над автомобилем.
ИСТОЧНИК KP.RU