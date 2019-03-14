Ночью под Тверью загорелась пилорама

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-14T10:18:40+03:00

Пожар удалось локализовать через два с половиной часа Фото: УМЧС России по Тверской области

Спасатели работаю на месте происшествия уже больше семи часов

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В деревне Кривцово под Тверью 14 марта в 02:57 загорелся цех по деревообработке. О возгорании оперативно сообщили пожарным. На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательных частей №72, №1, №2, №4 и специализированной пожарно-спасательной части - 34 человека и 14 единиц техники.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что огонь повредил крышу одноэтажного помещения на площади 300 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В 05:20 пожарным удалось локализовать открытое горение. После этого спасатели стали проливать горящее дерево. Полностью ликвидировать пожар еще не удалось: работы продолжаются, идет проливка помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU