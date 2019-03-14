2019-03-14T10:00:21+03:00
Происшествия

Подробности массовой аварии на трассе М-10 в Тверской области: водитель легковушки отвлекся и врезался в "Газель"

"ГАЗ 2790" после удара собрал на дороге еще две фуры
Виктория ФОМИНА
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После аварии «Газель» загорелась, а легковушку вылетела за ограждение. Фото: УГИБДД России по Тверской областиПосле аварии «Газель» загорелась, а легковушку вылетела за ограждение. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В региональной Госавтоинспекции рассказали причину массовой аварии, которая произошла в ночь на 13 марта на 112 километре трассы М-10. Около 03:45 там столкнулись четыре автомобиля: две фуры, «Газель» и легковушка.

Автомобилем «Мицубиси Лансер» управлял 37-летний мужчина. Он ехал по крайней левой полосе, но отвлекся от управления и сократил боковой интервал. Машина врезалась в «ГАЗ 2790», за рулем которого был 32-летний водитель.

От удара «Газель» попала в неуправляемый занос и выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там она столкнулась большегрузом «МАН» с полуприцепом «ШМИТЦ», который ехал во встречном направлении по крайней левой полосе.

После этого у «Газели» оторвался фургон, который врезался в фуру «ИВЕКО», а сам автомобиль вернулся в полосу первоначального движения, где вновь столкнулся с «Мицубиси». Впоследствии «Газель» загорелась, а легковушку вылетела за ограждение.

Травмы в аварии получили водитель и 53-летняя пассажирка «Газели». Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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