Подробности массовой аварии на трассе М-10 в Тверской области: водитель легковушки отвлекся и врезался в "Газель"
В региональной Госавтоинспекции рассказали причину массовой аварии, которая произошла в ночь на 13 марта на 112 километре трассы М-10. Около 03:45 там столкнулись четыре автомобиля: две фуры, «Газель» и легковушка.
Автомобилем «Мицубиси Лансер» управлял 37-летний мужчина. Он ехал по крайней левой полосе, но отвлекся от управления и сократил боковой интервал. Машина врезалась в «ГАЗ 2790», за рулем которого был 32-летний водитель.
От удара «Газель» попала в неуправляемый занос и выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там она столкнулась большегрузом «МАН» с полуприцепом «ШМИТЦ», который ехал во встречном направлении по крайней левой полосе.
После этого у «Газели» оторвался фургон, который врезался в фуру «ИВЕКО», а сам автомобиль вернулся в полосу первоначального движения, где вновь столкнулся с «Мицубиси». Впоследствии «Газель» загорелась, а легковушку вылетела за ограждение.
Травмы в аварии получили водитель и 53-летняя пассажирка «Газели». Их доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU