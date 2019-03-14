2019-03-14T09:26:11+03:00
Общество

Пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Твери отметят концертом, флешмобами и розыгрышем путевки

Участвовать в конкурсе смогут все желающие
Виктория ФОМИНА
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16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ближайшие выходные в Твери пройдут торжественные мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Основные торжества запланированы в Городском саду.

В 12:00 в Горсаду начнется двухчасовая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Твери пройдет. Во время праздника пройдет розыгрыш путешествия в Крым на двоих. Участие в конкурсе смогут принять все желающие.

В рамках события для гостей будут работать различные площадки: спортивная «Проверь себя – сдай нормы ГТО» и молодежная «Тверь – Таврида: найди своих». Также организаторы подготовят интерактивные площадки, а для детей будут работать аниматоры.

Пройдет еще танцевальный флешмоб и мастер-класс по оригами, на котором можно будет изготовить один из символов «Крымской весны» – подснежник. Участники также сделают открытки дружбы, которые затем будут отправлены в Крым.

В областном правительстве уточнили, что всего в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Твери состоится более 20 мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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