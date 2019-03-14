Более 100 млн рублей направят дополнительно на завершение строительства детской поликлиники в Твери

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-14T09:09:41+03:00

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В Твери завершается строительство детской поликлиники в микрорайоне Южный. 13 марта на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, было принято решение направить на завершение строительства дополнительно более 100 млн рублей.

Новая поликлиника будет работать в две смены, каждая предполагает 200 посещений. Медиков, которые будут принимать маленьких пациентов, станет больше с 53 до 168, а число кабинетов участковых педиатров увеличится с 3 до 14. Также значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, развивающих игр.

На строительной площадке ведется отделка помещений трех этажей. В ближайшее время планируется приступить к монтажу витражей, установке дверных блоков, укладке линолеума. Идет обустройство внутренних инженерных сетей, а также сигнализации, телефонной связи. Запланировано продолжение благоустройства прилегающей территории и другие работы.

Напомним, что также в Твери строится школа-детский сад в микрорайоне Юность, которая рассчитана на 560 ученических и 80 дошкольных мест, а также школ в микрорайоне Брусилово на 1224 места.

ИСТОЧНИК KP.RU