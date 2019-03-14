Больше всего в Тверской области зарабатывают работники сферы обрабатывающего производства, энергетики и страховщики
Тверьстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате работников предприятий и организаций Тверской области в начале 2019 года.
В среднем жители Верхневолжья каждый месяц зарабатывали 30 517 рублей. Но это данные только официальной статистики.
Больше всего получали в первом месяце 2019 года работники сферы обрабатывающего производства, в частности, производства прочих транспортных средств и оборудования - 55 549 рублей. Далее идут работники энергетических компаний, связанных с обеспечением электричеством, газом и паром – 42 506 рублей в месяц. Замывают тройку лидеров финансисты и страховщики, которые зарабатывают 41 685 рублей.
Мало в регионе зарабатывают работники сферы образования, сельского и лесного хозяйства, обработки древесины и занимающиеся административной деятельностью и деятельностью по операциям с недвижимым имуществом. Их ежемесячный доход от 21 000 до 24 500 рублей.
Напомним, что работодатели задолжали своим работникам 130 517 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU