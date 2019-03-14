Больше всего в Тверской области зарабатывают работники сферы обрабатывающего производства, энергетики и страховщики

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-14T08:43:05+03:00

В среднем жители региона получали чуть больше 30 тысяч Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средняя зарплата в регионе на начало 2019 года - 30 517 рублей

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Тверьстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате работников предприятий и организаций Тверской области в начале 2019 года.

В среднем жители Верхневолжья каждый месяц зарабатывали 30 517 рублей. Но это данные только официальной статистики.

Больше всего получали в первом месяце 2019 года работники сферы обрабатывающего производства, в частности, производства прочих транспортных средств и оборудования - 55 549 рублей. Далее идут работники энергетических компаний, связанных с обеспечением электричеством, газом и паром – 42 506 рублей в месяц. Замывают тройку лидеров финансисты и страховщики, которые зарабатывают 41 685 рублей.

Мало в регионе зарабатывают работники сферы образования, сельского и лесного хозяйства, обработки древесины и занимающиеся административной деятельностью и деятельностью по операциям с недвижимым имуществом. Их ежемесячный доход от 21 000 до 24 500 рублей.

Напомним, что работодатели задолжали своим работникам 130 517 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU