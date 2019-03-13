Инфекционная анемия лошадей пришла на смену африканской чуме свиней в Тверской области
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что статус Тверской области по африканской чуме свиней изменён на благополучный. Это относится ко всем районам региона.
Однако в связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей Тверская область признана неблагополучным субъектом РФ по указанной болезни .
Случай заболевания инфекционной анемией лошадей был зафиксирован в деревне Олбово Кулицкого селького поселения Калининского района. В частной конюшне заболел гнедой мерин Бастон. Результаты лабораторного анализа подтвердили наличие заболевания. Коня подвергли убою, а на конюшне установили карантин.
СПРАВКА КП:
Инфекционная анемия лошадей (Anaemia infectiosa eguiorum) - хроническая вирусная болезнь однокопытных. Характеризуется поражением органов кроветворения и рецидивирующей или постоянной лихорадкой, проявляющаяся анемией, явлениями геморрагического диатеза, нарушением функции сердечно-сосудистой системы.
ИСТОЧНИК KP.RU