Инфекционная анемия лошадей пришла на смену африканской чуме свиней в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-13T20:03:59+03:00

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей регион признан неблагополучным по этой болезни Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что статус Тверской области по африканской чуме свиней изменён на благополучный. Это относится ко всем районам региона.

Однако в связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей Тверская область признана неблагополучным субъектом РФ по указанной болезни .

Случай заболевания инфекционной анемией лошадей был зафиксирован в деревне Олбово Кулицкого селького поселения Калининского района. В частной конюшне заболел гнедой мерин Бастон. Результаты лабораторного анализа подтвердили наличие заболевания. Коня подвергли убою, а на конюшне установили карантин.

СПРАВКА КП:

Инфекционная анемия лошадей (Anaemia infectiosa eguiorum) - хроническая вирусная болезнь однокопытных. Характеризуется поражением органов кроветворения и рецидивирующей или постоянной лихорадкой, проявляющаяся анемией, явлениями геморрагического диатеза, нарушением функции сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU