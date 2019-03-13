Следователи проверяют информацию о нападении бездомной собаки на мужчину в Твери
Сообщается, что собака покусала мужчину утром 13 марта
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Московский межрайонный следственный отдел города Твери следственного управления СК РФ по Тверской области начал доследственную проверку информации, опубликованной рядом СМИ, о том, что мужчину укусила собака. Сообщалось, что инцидент произошёл 13 марта 2019 года неподалёку от железнодорожного вокзала областного центра. Собака, предположительно, была бездомной.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU