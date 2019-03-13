2019-03-13T19:14:32+03:00
Здоровье

Жителям Тверской области было выписано 470 тысяч больничных листов

Граждане проболели почти три миллиона дней
Виктория ФОМИНА
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Каждый работник в среднем провел на больничном примерно неделюКаждый работник в среднем провел на больничном примерно неделюФото: Иван ПРОХОРОВ
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Жители Тверской области в 2018 году провели на больничном 2 947 507 дней (на 59 938 дней больше, чем было годом ранее). Гражданам было выписано 469 095 больничных листов, из них 16 075 в электронном виде (3,4%). Об этом сообщили в Тверском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Уровень заболеваемости составил 755 дней на 100 работающих человек. Каждый работник в среднем провел на больничном примерно неделю.

Меньше всего болели жители Молоковского и Забцовского районов. Там отмечено снижение заболеваемости на 11,7% и 7,6% соответственно. В Жарковском районе процент заболевших увеличился на 52,8% (с 515 дней до 787). Больше всего электронных больничных было выдано в Бежецком, Торжокском, Ржевском, Западнодвинском районах и поселке Редкино.

В Твери уровень заболеваемости стал больше на 6,4% – поднялся с 680 дней до 724 на 100 работающих.

На оплату больничных листов было направлено более 1,9 млрд рублей. Среднедневной размер пособия вырос и составил 659,95 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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