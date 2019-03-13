Молодой человек выпал из окна многоэтажки в Твери
Пострадавший скончался в больнице
На место происшествия оперативно приехали медикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери в понедельник 11 марта около 15:00 молодой мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Произошла трагедия на Молодежном бульваре в микрорайоне Юность.
На место происшествия оперативно приехали медики, которые доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Но от полученных травм вечером мужчина скончался.
Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося и проводя доследственную проверку.
Напомним, меньше месяца назад из окна дома на Октябрьском проспекте выпала пенсионерка. Еще один подобный случай ранее произошел на проспекте Калинина.
ИСТОЧНИК KP.RU