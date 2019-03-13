2019-03-13T17:50:18+03:00
Происшествия

Молодой человек выпал из окна многоэтажки в Твери

Пострадавший скончался в больнице
Виктория ФОМИНА
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На место происшествия оперативно приехали медикиНа место происшествия оперативно приехали медикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери в понедельник 11 марта около 15:00 молодой мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Произошла трагедия на Молодежном бульваре в микрорайоне Юность.

На место происшествия оперативно приехали медики, которые доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Но от полученных травм вечером мужчина скончался.

Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося и проводя доследственную проверку.

Напомним, меньше месяца назад из окна дома на Октябрьском проспекте выпала пенсионерка. Еще один подобный случай ранее произошел на проспекте Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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