Юбилейный отчетный концерт творческого коллектива "Эдельвейс" пройдет в Твери

13 Март 21:56 2019-03-13T22:07:54+03:00

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16 марта на сцене ДК "Пролетарка" Твери свое 20-летие отметит студия эстрадного вокала «Эдельвейс», Лауреат многочисленных областных конкурсов и фестивалей

За период существования студии талантливый педагог, выпускница музыкального училища им. Мусоргского Наталья Ильина выпустила более 300 учеников.

Те, кто до сих пор являются членами коллектива подготовили для зрителя настоящий музыкальный подарок - концерт из 20 лучших песенных номеров в жанре оперы, оперетты и эстрадного исполнения, каждый из которых имеет самое прямое отношение к Году Театра…Это известные произведения: «Браво» и «На сцене жизни», «Бродячие артисты» и «Пока еще полон зал», «Я выхожу на сцену» и песня «О театре» и другие.

За всю историю существования студии эстрадного вокала сначала в ДК «Металлист», «Доме офицеров», а последние 8 лет – в ДК «Пролетарка» коллектив сумел выступить на сценах Твери и области в различных творческих амплуа. Коллектив стал организатором Бала оперетты и мюзикла «Ромео и Джульетта», пяти сольных концертов и большой программы «Романтика романса».

Начало юбилейного концерта в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU