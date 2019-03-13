2019-03-13T16:44:03+03:00
Происшествия

Бродягу, подозреваемого в изнасиловании 84-летней женщины, задержали в Твери

Мужчина заключён под стражу
Виктория ТУШКОВА
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Мужчине предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ (изнасилование).Мужчине предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ (изнасилование).Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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По информации Следственного управления СК РФ по Свердловской области, 84-летняя екатеринбурженка была изнасилована в сентябре 2018 года в собственном частном доме. Насильник скрылся, когда в дом пришли родственники женщины. Убегая, он потерял кепку.

Молекулярно-генетическая экспертиза в органике, обнаруженной на головном уборе, выявила генетический профиль уроженца Новгородской области, ранее судимого за имущественные преступления. Он был объявлен в розыск.

- Проведённые оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение этого гражданина, который на тот момент проживал у своего знакомого в городе Твери, - сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Было установлено, что у мужчины имеется ещё и судимость за за убийство, совершённое на территории одной из бывших союзных республик. Из мест лишения свободы он освободился в мае 2018 года, после чего стал вести бродяжнический образ жизни.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ (изнасилование). Он заключён под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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