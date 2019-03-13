2019-03-13T17:23:20+03:00
Общество

Первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» начался в Тверской области

Информацию о хранении или распространении запрещенных веществ можно сообщить в полицию
Виктория ФОМИНА
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Мероприятия в рамках первого этапа акции начались 11 марта и продлятся до 22 марта.Мероприятия в рамках первого этапа акции начались 11 марта и продлятся до 22 марта.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области стартовала ежегодная Всероссийская антинаркотическая акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Мероприятия в рамках первого этапа акции начались 11 марта и продлятся до 22 марта.

Акция объединяет работу полиции, органов государственной власти и общества в противодействии незаконному обороту наркотиков. Мероприятия направлены на сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Главная цель акции «Сообщи, где торгуют смертью!» – это информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией.

Принять участие в акции могут и жители, сообщив правоохранителям о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях по телефонам: 8(4822) 52-26-00 (дежурная часть УМВД России по Тверской области) , 8(4822) 42-23-10 (дежурная часть УМВД России по городу Твери) или 102.

Проконсультироваться по вопросам диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией можно по телефону: 8 (4822) 72-13-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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