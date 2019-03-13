На улицах в центре Твери сделают аварийно-ямочный ремонт

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-13T16:31:13+03:00

Синоптики считают, что уже через пару недель установится относительно тёплая погода, при которой можно ремонтировать дорогу «большими картами» Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Твери продолжают латать ямы. Ремонт дорожного полотна проходит в ежедневном и круглосуточном режиме.

Синоптики считают, что уже через пару недель установится относительно тёплая погода, при которой можно ремонтировать дорогу «большими картами». До этого времени дорожные службы продолжаю заливать ямы литым асфальтобетоном - этот способ можно использовать только для ликвидации небольших повреждений.

В администрации Твери сообщили, что в начале недели ликвидировали аварийные ямы на Октябрьском и Волоколамском проспектах, улице Левитана, Зелёном проезде.

В ближайшие дни в планах - ремонт асфальта на перекрёстках Смоленского переулка с улицей Московской, Комсомольского проспекта с улицей Горького, набережной Афанасия Никитина с улицей Благоева, улиц Бебеля и Ефимова, а также на улицах Коминтерна, Мусоргского, Новоторжская, Ивана Седых, Студенческом переулке и бульваре Радищева.

ИСТОЧНИК KP.RU