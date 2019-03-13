2019-03-13T16:31:13+03:00
Общество

На улицах в центре Твери сделают аварийно-ямочный ремонт

В первую очередь повреждения заделывают на магистральных дорогах
Виктория ФОМИНА
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Синоптики считают, что уже через пару недель установится относительно тёплая погода, при которой можно ремонтировать дорогу «большими картами»Синоптики считают, что уже через пару недель установится относительно тёплая погода, при которой можно ремонтировать дорогу «большими картами»Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Твери продолжают латать ямы. Ремонт дорожного полотна проходит в ежедневном и круглосуточном режиме.

Синоптики считают, что уже через пару недель установится относительно тёплая погода, при которой можно ремонтировать дорогу «большими картами». До этого времени дорожные службы продолжаю заливать ямы литым асфальтобетоном - этот способ можно использовать только для ликвидации небольших повреждений.

В администрации Твери сообщили, что в начале недели ликвидировали аварийные ямы на Октябрьском и Волоколамском проспектах, улице Левитана, Зелёном проезде.

В ближайшие дни в планах - ремонт асфальта на перекрёстках Смоленского переулка с улицей Московской, Комсомольского проспекта с улицей Горького, набережной Афанасия Никитина с улицей Благоева, улиц Бебеля и Ефимова, а также на улицах Коминтерна, Мусоргского, Новоторжская, Ивана Седых, Студенческом переулке и бульваре Радищева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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