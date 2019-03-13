Подозреваемый в грабеже задержан в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-13T16:15:20+03:00

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В Конаковском районе Тверской области задержан подозреваемый в краже. К силовикам с заявлением о пропаже о грабеже обратился 41-летний местный житель. Потерпевший сообщил о том, что в поселке Новозавидовский на него напал неизвестный, и ударив кулаком в лицо, вырвал из рук сотовый телефон. После этого злоумышленник поспешил скрыться.

В течение дежурных суток удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Во время личного досмотра у подозреваемого был обнаружен похищенный телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU